Le Mug : The Voice kids et festival de Jazz sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 07 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Le grand lancement de la première saison de The Voice Kids se déroule ce mardi 7 janvier dès 20h20 sur La Une avec la première soirée des Blind. The Voice Belgique fait place aux jeunes talents de Bruxelles et de Wallonie avec sa première édition de The Voice Kids. Nous retrouvons Maureen Louys à la présentation, qui sera accompagnée désormais accompagnée de Prezy. Sur le banc des coachs nous retrouvons : Vitaa, Slimane et Matthew Irons. On découvre les coulisses du Show et décortique son fonctionnement en compagnie de Maureen Louys et Alexandre Mazoyer, le rédacteur en chef et casteur de talents.





09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques » de Marc Ysaye : « Bridge over troubled water »





09h42 - Le Petit Mug : La 6ème édition du Brussels Jazz Festival qui aura lieu du 9 au 18 janvier 2020 à Flagey. Pendant ces 11 jours, le festival propose au total 25 concerts. Avec des Artistes internationaux et émergents dont Mélanie De Biasio, Casimir Liberski Trio ou encore Hoera. On découvre le festival en compagnie de Maarten Van Rousselt, le programmateur du Brussels Jazz Festival.



09h52 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La Vie dessinée » : retour en force de Donjon, une série qui a fait les beaux jours des années 2000

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS