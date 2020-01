Le Mug : 60 minutes avec Kheiron + un doudou et au lit sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 06 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h12 - Le Grand Mug : L'humoriste Kheiron, pour son spectacle "60 MINUTES AVEC KHEIRON". Kheiron est un touche à tout : rappeur, acteur, scénariste, réalisateur,... mais c'est en tant qu'humoriste qu'il est le plus proche de son public. Que ce soit sur scène ou ailleurs ("Bref", "Les Gamins", "Nous trois ou rien", et bientôt "Mauvaises Herbes"), Kheiron multiplie les prestations de haut-vol. Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, il propose le concept de "soirée unique" à son maximum. Ainsi, à chaque soirée, au coeur de son public, il va puiser dans ses heures de spectacle pour en sélectionner 60 minutes! Dans ce troisième one man show, l'humoriste franco-iranien pose son regard "persan" sur la société française cosmopolite. Pendant ces 60 minutes de spectacle, Kheiron vous fera voyager dans son univers unique. Un spectacle à découvrir le 29 février au CIRQUE ROYAL DE BRUXELLES et le 01 mars au CENTRE CULTUREL DE HUY.





09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne





09h42 - Le Petit Mug : Un doudou, un livre et au lit ! Les bibliothèques locales du Brabant wallon, du Hainaut et de Namur proposent de nombreuses animations, histoire de vivre des moments privilégiés en famille ! Pour sa 8ème édition, la Nuit des Bibliothèques s'étend ! Précédemment limitée au réseau du Brabant wallon, cette année signe son arrivée au sein du réseau des bibliothèques des provinces du Hainaut et de Namur. Ce festival initié par la Bibliothèque centrale du Brabant wallon (Fédération Wallonie-Bruxelles) s'organise dorénavant en collaboration avec plus de 50 bibliothèques publiques. On découvre le concept en compagnie de Marie Lequeux, coordinatrice du projet.





09h52 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS