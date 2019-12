Au programme du MUG de ce 20 décembre : une émission spéciale rétrospective de l'année de 2019 en compagnie de Bernard Debbeleer, Cathy Immelen, Pierre Scheurette et Céline Dejoie qui nous feront un petit bilan annuel sur la musique, le cinéma, la presse et les séries.

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS