Le Mug : Du show, du fun et du beau. sur Auvio

Le programme du MUG du jeudi 19 décembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le premier Mug : Grand Show des Animateurs, réalisé au profit de Viva For Life et diffusé le 29 décembre sur La Une. Ils sont journalistes, animateurs, humoristes à la RTBF et quand les Taloche les mettent au défi de réaliser un grand show pour la fin de l'année, ils n'hésitent pas longtemps avant d'accepter ! Sur la scène du Théâtre de La Louvière, devant près de 900 spectateurs vos personnalités préférées de la radio ou de la télévision vont jouer les contre-emplois, en interprétant un sketch, en chantant, en proposant un numéro de cirque, voire de magie.



09h15 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse hebdomadaire



09h35 - Le deuxième Mug : Grégory Beghin réalisateur, comédien et acteur principal de Funcorp, la dernière web-série en date signé RTBF et diffusé durant les congés de fin d'année. Une série humoristique et décalée qui se passe à la fin des années 90 dans une jeune agence de production de calendriers, qui doit faire face à l'émergence des nouvelles technologies. Un ambitieux projet 100% made in Belgium qui a toutefois été financé en partie par le géant Canal +... Réalisée par un tandem (Xavier Ziomek et le dessinateur Ben Dessy, créateur de Euh) et tournée au printemps dernier dans notre capitale, elle s'orchestre autour d'un casting pour le moins hétéroclite: de l'acteur principal Grégory Beghin (vu dans Vestiaires et Euh) à Dan Gagnon (qui joue un ..Canadien), en passant par Camille Voglaire (qui confirme ses aptitudes après Typique), Virginie Hocq, Laurence Bibot, Kody, Christophe Bourdon, Alex Vizorek, Isabelle de Hertogh et même, la participation de Jean-Marie Bigard.



09h45 - Chronique 2 : Gorian Delpature pour son Dictionnaire Philosophique : S, non, pas pour "Star Wars" mais pour "Space Opera".



09h50 - Le troisième Mug : Daniel Hanssens, directeur de la Comédie de Bruxelles et comédien dans la nouvelle création « Le Noir te va si bien », énorme succès du théâtre de Boulevard. Ce sera aussi l'occasion de parler de l'action qu'il mène depuis plusieurs années maintenant: Offrir le théâtre au plus démunis, le soir du 24 décembre. Le concept : Pour ceux qui aimeraient ne pas rester seuls, la Comédie de Bruxelles propose en toute simplicité « les théâtres du cœur », un spectacle offert aux personnes isolées et/ou dépendantes des CPAS le soir du 24 décembre au Centre Culturel d'Uccle

