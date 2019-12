Le Mug : Christophe Blain pour une aventure du Lieutenant Blueberry et Saison One 2.0 au TTO sur Auvio

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Christophe Blain pour l'album « Une aventure du Lieutenant Blueberry : Amertume Apache » (Ed. Dargaud), un nouveau projet, en collaboration avec Joann Sfarr, hommage à cette série culte créée en 1963 par Jean-Michel Charlier et Jean Giraud : alors qu'il patrouille aux abords d'une réserve indienne, le lieutenant Blueberry assiste au meurtre de deux femmes de la tribu apache tuées par trois jeunes blancs. Les deux victimes sont la femme et la fille d'un guerrier, Amertume : un double meurtre qui risque d'embraser la région en déclenchant une nouvelle guerre... Un récit à la fois fascinant et crépusculaire, une forme d' hommage à ce western culte.



09h35 - Le Petit Mug : Marie-Paule Kumps et Bernard Cogniaux qui signent une série télé... au théâtre : Saison One 2.0 : une vraie série comme à la TV, avec des acteurs qui bougent et des épisodes qu'on ne raterait sous aucun prétexte. Son pitch ? Tout simplement la chronique de la saison d'un petit théâtre belge. Au fil des épisodes, les auteurs vous embarqueront pour une croisière qui s'amusera à croquer le milieu théâtral dans ce qu'il a de plus juteux ! Cliffhangers insoutenables garantis.



09h52 - Chronique : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » : Nicolas Lemmens.

