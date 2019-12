Le Mug : sur Auvio

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : 30 ans des Simpson ! Quelle est l'image de la politique américaine ? Quel est le type d'humour ? Quelles sont les clés de ce succès ? Décryptage de cette série avec Guillaume Grignard chercheur aspirant FNRS en sciences politiques au CEVIPOL, à l'ULB et Simon Desplanque chercheur en Relations Internationales à l'UCLouvain, rédigeant une thèse sur la représentation du président américain au cinéma et à la télévision.



09h32 - Chronique 1 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme»



09h42 - Le Petit Mug : JOUR LE PLUS COURT Du mercredi 18 au dimanche 22 décembre, le court métrage belge francophone est célébré aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au total, plus de 135 courts métrages seront projetés dans près de 30 lieux à Bruxelles et en Wallonie, à la télévision et en VOD. Cette 6 e édition est parrainée par l'acteur Yannick Renier.



09h52 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran » : deux recettes classiques issues d'un classique de Noël... deux plats cultes issus d'un film culte... les fameux Doubitchous de Sofia et son Kloug aux marrons

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS