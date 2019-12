Le Mug : Spéciale Spectacles pour enfants sur Auvio

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Spéciale Spectacles pour enfants avec Tristan Moreau pour le nouveau spectacle musical et familial de "Studio 100 part en live", Yves Barbieux pour le spectacle « Patamodd » des Déménageurs et Perry Rose pour « Pic Nic », un spectacle musical inspiré des chefs-d'œuvre tels que Mary Poppins et Singing in the rain chantés en français et en anglais.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN » : focus sur l'une des valeurs montantes de l'année 2019, le Livre Audio



09h42 - Le Petit Mug : Baptiste Lignel pour son livre « KEITH HARING studio » à l'occasion de l'EXPO au BOZAR présentant une grande rétrospective de l'artiste américain légendaire, Keith Haring. Ami et compagnon d'art à la fois d'Andy Warhol et de Jean-Michel Basquiat, Keith Haring manifesta une présence unique dans le New York des années 1980, jouant un rôle clé dans la contre-culture et créant un style immédiatement reconnaissable.



09h52 - Chronique 2 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye » : John Lennon

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS