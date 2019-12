Le Mug : sur Auvio

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Eric Neuhoff « Très cher cinéma français » « « HS. Kaputt. Finito. Arrêtons les frais. Le cinéma français agonise sous nos yeux. Il est à peine l'ombre de lui-même. Bientôt, on punira les enfants qui n'ont pas fini leurs devoirs en les obligeant à regarder les nouveautés. C'est ainsi, le plaisir est devenu une corvée. Si tu n'es pas sage, tu iras voir le dernier Ozon. »



09h32 - Chronique 1 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme» : JK Rowling



09h42 - Le Petit Mug : Le nouveau Podcast natif de la RTBF : "NOIR Jaune ROUGE - Belgian Crime Story", une fiction sonore par l'équipe d'Entrez. "NOIR Jaune ROUGE - Belgian Crime Story", c'est une collection de 5 fictions sonores basées sur des histoires criminelles belges qui ont émaillé le 20e siècle. Des histoires, écrites par 5 auteurs et autrices belges de l'équipe d'Entrez sans frapper, racontées sous forme de nouvelles individuelles, en format "lecture d'histoire". Chaque semaine, le site www.rtbf.be/noirjaunerouge reviendra plus en détails sur les histoires, mais aussi sur les faits historiques réels et leurs contextes.Avec Adeline Dieudonné, Myriam Leroy et Eric Russon

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS