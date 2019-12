Le Mug : sur Auvio

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : L'ivre de mots, nouvel ouvrage de Stéphane de Groodt. Stéphane De Groodt s'entraîne à nouveau à la gymnastique du verbe. Ses jeux de mots et ses calembours sont mis en valeur par plus de cinquante illustrations. Les amoureux des mots seront séduits par la gourmandise de son éloquence et l'élégance de son humour.





09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's eyes signé Cathy » : la tendance des films médicaux



09h42 - Le Petit Mug : Le Grand Feu : Simon Delecosse alias Mochelan sera avec son talentueux acolyte Rémon Jr sur la scène du poche du 10 au 21 décembre 2019. Le slameur Mochélan nous propose son Brel, et lui imprime son flow, son accent, sa tchache loin des pénibles numéros d'imitation. Un spectacle à la croisée du théâtre et de la musique, rassemblant les chansons les moins connues du grand Jacques mis en scène par Jean-Michel Van den Eeyden.



09h52 - Chronique 2 : Gorian Delpature pour son dictionnaire philosophique

