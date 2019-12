Le Mug : sur Auvio

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Le dernier Largo Winch : Les voiles écarlates. Ce 22ème album est la suite de L'étoile du matin paru en 2017. Sur fond de chasse à l'homme et de conte russe, entre complots financiers et ressorts boursiers, ce nouvel épisode de Largo Winch renverse les vérités et dévoile les coulisses obscures de la finance ! Avec Philippe Francq aux dessins et Eric Giacometti qui a remplacé Jean Van Hamme au scénario.



09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye » : « Le festival d'Altamont ». The dream is over



09h42 - Le Petit Mug : 5ème année des DMA : les votes sont ouverts. En cinq ans déjà, ils sont plus d'une centaine à avoir passé la porte du studio 40 de Liège ; du grand Stromae en passant par Puggy, Alice on The Roof, Loïc Nottet, Caballero & JeanJass, Mustii, Mélanie De Biasio, Girls in Hawaii, sans oublier Angèle et Roméo Elvis pour ne citer qu'eux... Plus qu'une simple cérémonie, les DMA sont devenus au fil du temps un rendez-vous incontournable de la scène musicale Belge ! À partir de ce mardi 10 décembre et durant un mois vous avez la possibilité de voter pour vos artistes préférés parmi 9 catégories, rtbf.be/dma. Avec Joëlle Scoriels.



09h52 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran » :

