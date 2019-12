Le Mug : sur Auvio

Présentation : Cindya Izzarelli et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Dossier sur la littérature du réel. Avec Anne-Cécile Huwart pour "Mourir la nuit" : une plongée au sein de l'équipe de la Crim' bruxelloise, paru chez Onlit Editions. Ce « polar réel » relate les enquêtes jusqu'à leurs procès de deux affaires criminelles. Et Michel Claise pour "Sans destination finale" paru chez Genèse Édition.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h42 - Le Petit Mug : 137 FAÇONS DE MOURIR / FACE B de Virginie Strub. Et si la mort n'était pas qu'une fin biologique ? Et s'il existait une infinité de morts pouvant s'additionner, se combiner, se contredire, jalonner une vie sans l'arrêter mais, au contraire, la nourrir ? 137 FAÇONS DE MOURIR / FACE B est à découvrir jusqu'au 14 décembre au Théâtre de la Vie.



09h52 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Flop en stocks »

