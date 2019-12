Le Mug : sur Auvio

09h08 - Le Grand Mug : Les youtubeurs belges pèsent des millions de vues, qui sont-ils, quelle est la recette de leur succès ? Depuis quelques années, l'audience des youtubeurs belges francophones a explosé. En mars 2019, les 30 chaînes belges francophones les plus importantes sur Youtube cumulaient ensemble plus de 21,6 millions d'abonnés pour plus de 3,3 milliards de vidéos visualisées. Quels sont les enjeux de ce nouveau phénomène ? Décryptage avec Madeleine Cantaert, nouvelle Conseillère à l'Unité Télévisions du CSA, Guillaume Wattecamps, propriétaire de la chaine GuiHome et Octave, présentateur de la chaine « Les Bonnes Questions ».

09h32 - Chronique 1 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La Vie dessinée » : la saga Thorgal, ses multiples reprises et son succès toujours intact

09h42 - Le Petit Mug : Marc Ysaÿe pour le documentaire "YSAYE is not dead". Ce vendredi 6 décembre à 21H05 sur la Trois découvrez la vie d'un grand nom de la musique classique Belge, Eugène Ysaÿe, l'arrière-grand-père de Marc Ysaÿe. Tout au long de ce documentaire, Marc évoque la personnalité d'Eugène à travers son regard de musicien.

09h52 - Chronique 2 : Audrey Vanbrabant pour sa séquence « le mot du jour » : beurette et comment ce mot est devenu un terme péjoratif, raciste et sexiste

