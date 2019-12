Le Mug : sur Auvio

Voici le programme du MUG de ce jeudi 05 décembre



Présentation : Cindya Izzarelli et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Les deepfakes, une nouvelle arme de désinformation massive ? Ces vidéos et enregistrements audio faisant tenir à des personnes réelles des propos qu'ils n'ont jamais prononcés se développent de plus en plus. Donald Trump déclarant avoir éradiqué le sida, Mark Zuckerberg soutenant la candidature de Donald Trump, les Républicains proposant un Green New Deal... Ce sont des vidéos truquées, mais réalistes qui sont créées à partir d'une intelligence artificielle. On décrypte les deepfakes avec Yves Collard, Expert et Formateur en éducation aux médias à Média Animation et Professeur à l'IHECS et Charles Cuvelliez, Professeur à l'Ecole Polytechnique de Bruxelles, Université Libre de Bruxelles.



09h32 - Chronique 1 : Gorian Delpature pour son dictionnaire philosophique : la lettre B comme "Barbare".





09h42 - Le Petit Mug : Bernard Querton Alias Kanar pour son ouvrage "Kanar y croit toujours". Kanar possède un style graphique épuré immédiatement reconnaissable, qu'il s'agisse de ses personnages filiformes ou de ses collages tout aussi décapants. Rien de notre actualité morose ni des travers de notre humanité n'échappe à son humour corrosif et souvent dérangeant qui ne connaît d'autre règle que de faire mouche. Le trait acéré de Kanar nous propose au fil des ans une revue de presse dont il a retenu pour nous un florilège exceptionnel qui aborde tous les sujets qui fâchent





09h52 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Flop en stocks »

