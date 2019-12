Le Mug : Pascale Seys et Bruno Coppens sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 04 décembre



Présentation : Cindya Izzarelli et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Pascale Seys pour son livre "Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant" (Ed. Racine) : Un regard philosophique intelligent, décomplexé et décomplexant sur notre vie quotidienne. Dans ces « bulles » de pensées, traversées par un fourmillement de références à l'histoire culturelle et à la philosophie classique, Pascale Seys porte un regard « dézoomé », tantôt grave, tantôt léger, sur nos façons d'agir et de penser. Prenant le pouls d'un monde pressé, elle nous invite à réfléchir au temps qui passe, à l'ambiguïté du bonheur et aux affres du désir, à la splendeur du cosmos, aux vertus du retard, des voyages et de la poésie, autant de mythologies de notre quotidien qui nécessitent, pour être considérées pour ce qu'elles sont, de « déplacer l'éléphant ».





09h32 - Chronique 1 : Manu Di Pietro pour sa séquence « Face B » : Des caves de Bruxelles à la PlayStation en passant par David Bowie



09h42 - Le Petit Mug : Bruno Coppens pour son livre "Pour s'élever, il faut d'abord se planter !" (Ed. Racine). Un guide de développement très personnel pour surmonter l'échec... avec humour ! Grâce à sa méthode infaillible en trois clefs, accédez à la zénitude. Apprenez à accepter vos échecs et slalomez entre Christophe Colomb, Donald Trump et Emmanuel Macron le long d'un parcours initiatique vous menant d'un pas conquérant vers la réussite personnelle. Bruno Coppens nous entraîne à sa suite dans un tourbillon de jeux de mots et d'expressions qui laissent les zygomatiques fatigués et heureux...





09h52 - Chronique 2 : Chronique 2 : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » : Nicolas Stevens, violoniste.

