Le Mug : Focus sur le podcast et le festival Ear You Are sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 03 décembre



Présentation : Cindya Izzarelli et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Focus sur le podcast. Le boum des podcasts ? Le Podcast va-t-il remplacer la radio ? Quels sont les chiffres d'audience chez nous et à l'étranger ? Quel modèle économique ? Avec Lucie REZSOHAZY, Coordinatrice de production des webdocumentaires et podcasts natifs à la RTBF, Tangui HOREL, animateur sur Pure et auteur de la fiction sonore "Valhalla", une gigantesque station de vacances en orbite autour de la terre sur laquelle se déroule la saga audio spatiale épique du même nom. Marie Charette, journaliste et auteure de « Dis-moi oui » , un podcast sur le consentement.



09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye » : Album "Let it bleed" - The Rolling Stones 1969



09h42 - Le Petit Mug : Ear You Are, festival d'art sonore et radiophonique organisé par l'atelier de création sonore radiophonique, une structure d'accueil aux auteurs, réa¬li¬sa¬teurs, opé¬ra¬teurs, créa¬teurs inté¬res¬sés par la radio. Elle met à dis-po¬si¬tion de ceux-ci des moyens tech¬niques et finan¬ciers, un accom¬pa¬gne¬ment artis¬tique ainsi qu'une aide à la pro¬duc¬tion et à la diffusion. Leur festival se déroulera du 4 au 8 décembre 2019 dans 5 lieux à Bruxelles. Avec : Zoé Tabourdiot et Leslie Doumerc, membres du comité de programmation du festival.



09h52 - Chronique 2 : Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran » : les spéculoos.

Casting et équipe Animateur Xavier VANBUGGENHOUT