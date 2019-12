Le Mug : Gerard Darmon et Wilfried Magazine sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 02 décembre



Présentation : Cindya Izzarelli et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Pleins feux sur le festival Cinéma Méditerranéen qui fête ses 30 ans jusqu'au 07 décembre. Un festival bisannuel jusqu'en 2012 qui en est donc à sa 19ème édition. Le festival entend cette année mettre en avant les films réalisés par des femmes. Dans la sélection, on pourra notamment compter sur la présence d'¿Adam¿ de Maryam Touzani , ¿The End of Love¿ de Keren Ben Rafael, ou encore ¿Un divan à Tunis¿ de Manele Labidi Labbé, qui clôturera le festival. Des courts-métrages, des reprises, des documentaires, des séances spéciales et d'autres événements sont également prévus. On découvre sa programmation et les coulisses de son organisation en compagnie de Aurélie Losseau, coordinatrice du festival et de Gérard Darmon, président du jury officiel.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h42 - Le Petit Mug : La photo de presse est-elle en pleine recrudescence ? On le découvre avec le hors-série de luxe ¿Le pays où tout est permis¿ du magazine Wilfried. Publié dans un format luxueux, à la qualité rehaussée, ce numéro spécial rassemble les meilleures photos parues dans Wilfried, accompagnées de citations littéraires et de textes inédits des journalistes de la rédaction. Avec Sébastien Van Malleghem, photographe, auteur et ambassadeur Nikon.



09h52 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Flop en stocks »

Casting et équipe Animateur Xavier VANBUGGENHOUT