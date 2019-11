Le Mug : Est-ce qu'un monde sans connards, c'est possible ? sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 29 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Est-ce qu'un monde sans connards, c'est possible ? Beaucoup diront que non et qu'ils sont entourés de cons mais ça n'empêche pas d'y réfléchir... La connerie, tout le monde la connait, nous la supportons tous au quotidien, d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs pour beaucoup même carrément un fardeau. Et pourtant les psychologues, spécialistes du comportement humain, n'ont jamais essayé de la définir. Mieux la comprendre pour mieux la combattre, tel est l'objectif de Jean-François Marmion et ses comparses dans un livre intitulé « Histoire universelle de la connerie ». Des psys de tous les pays, mais aussi des philosophes, sociologues et écrivains, nous livrent ici leur vision de la connerie humaine. On tente d'en savoir plus sur ces recherches avec Jean-François Marmion, psychologue et rédacteur en chef de la revue Le Cercle Psy. Il a coordonné de nombreux ouvrages dont Psychologie de la connerie (Sciences Humaines, 2018).



09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »



09h42 - Le Petit Mug : Le temps d'une histoire - Philippe et Mathilde : 20 ans déjà ! Depuis le château de Losange de la famille de Mathilde jusqu'à celui de Laeken où les souverains résident aujourd'hui, Patrick Weber nous propose un document inédit sur le couple royal, qui fête ce 4 décembre ses 20 ans de mariage. Avec l'éclairage de ceux qui côtoient quotidiennement Philippe et Mathilde, mais aussi le regard de gens ordinaires qui n'ont fait que les croiser, l'historien revient sur de nombreux épisodes-clés, depuis leur rencontre jusqu'à la récente visite d'Etat au Luxembourg, en passant par la naissance de leurs enfants et l'intronisation. Un documentaire à découvrir sur La Une, ce vendredi à 20h20. Avec Patrick Werber.



09h52 - Chronique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme»

