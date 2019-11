Le Mug : Clap de fin d'une époque dorée pour les comédiens sur Auvio

Le programme du MUG de jeudi 28 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Clap de fin d'une époque dorée pour les comédiens avec « Le Dernier Salut » une création du Théâtre National, qui se joue en rue du 27 novembre au 21 décembre.

Au cœur de ce travail, la mise à la retraite (réelle) des trois comédiens permanents du Théâtre National : Jean-Pierre Baudson, Alfredo Cañavate et Patrick Donnay. Ces trois-là sont entrés au Théâtre national fin années '80 / début '90 avec un contrat. Philippe Van Kessel, fraîchement nommé directeur du lieu, avait trouvé les arguments pour les embarquer dans l'aventure malgré leurs réticences. Ils voyaient en effet le National comme une institution poussiéreuse où ils craignaient de se nécroser. A l'époque, ils jouaient sur les planches des Ateliers St-Anne (actuellement Les Tanneurs), lieu du renouveau artistique. Ce trio compte 30 ans de boutique et Fabrice Murgia voulait leur rendre hommage à la hauteur de leur talent. Il a donc confié le projet à Nicolas Buysse, grand adepte du travail en rue. Ensemble, ils proposeront un parcours punk et poétique dans le quartier du théâtre. On découvre la pièce en compagnie de Jean-Pierre Baudson, comédien, Nicolas Buysse metteur en scène, David S. Pudhomme réalisateur du documentaire « Le dernier rappel »



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse Pierre Feuillette



09h42 - Le Petit Mug : À l'occasion des 25 ans de Cinq Heures, Rudy Léonet et Hugues Dayez proposent une soirée COD - Critic on Demand - formule XXL! Hugues répondra aux questions des auditeurs de 20H15 à 23H (avec un entracte). Le show sera rythmé par des surprises musicales signées Patrick Leterme, et une "battle" entre les deux dessinateurs Clarke et Benoît Féroumont... En outre, la soirée sera riche en surprises... Et en cadeaux!



09h52 - Chronique 2 : Gorian Delpature pour son dictionnaire philosophique

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS