Le Mug : Les derniers album de Panini Pro League et de Renan Luce sur Auvio

Le programme du MUG de mercredi 27 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Quelle est la recette du succès des albums Panini ? Panini fête ses 50 ans dans le football belge avec un album plus épais dans lequel figurent pour la première fois les vignettes des joueuses de la ligue féminine. Le premier album Panini consacré au foot belge a été lancé en 1970 pour la Coupe du monde au Mexique et l'engouement suscité au fil des ans ne cesse de croitre. Le nouvel album Panini comprend pas de 572 figurines, réparties en 52 pages. Comme le veut la tradition, on retrouve la plupart des joueurs de D1A et de D1B ainsi que les entraîneurs, les logos et les photos d'équipes des 24 clubs professionnels. La 48e édition propose également une nouveauté, car pour la première fois les six équipes féminines de la Super League sont présentes. On décrypte l'histoire et le phénomène ces albums en compagnie de Thierry de Latre du Bosqueau, CEO de Panini Belgique, Stijn Van Bever, porte-parole de La Pro League et François Zaleski, journaliste sportif à la RTBF.





09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's eyes signé Cathy » : la magie des films de noël



09h42 - Le Petit Mug : Renan Luce à l'occasion son dernier album « Renan Luce » et de son concert au Cirque Royal le 14 décembre prochain. Renan Luce est de retour avec un quatrième album et une grande tournée. Et à l'écoute, quelque chose est frappant : la mélancolie et la tristesse qui se dégagent des chansons. L'occasion pour l'artiste de nous raconter la fabrication de ce disque et pourquoi il possède cette couleur musicale...



09h52 - Chronique 2 : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » : portrait de la photographe Charlotte Abramow

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS