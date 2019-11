Le Mug : Le premier film de Michel Denisot et la littérature française pour la première fois en BD sur Auvio

Le programme du MUG de mardi 26 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Michel Denisot pour son premier film "Toute ressemblance" avec Franck Dubosc en tête d'affiche. Après le petit écran, après les feuillets du magazine Vanity Fair, Michel Denisot s'apprête à se faire une place dans les plus grandes salles obscures. S'il a déjà enchaîné les rôles au cinéma (il s'est souvent joué lui-même, dans L'amour dure trois ans ou Incognito), le journaliste de 74 ans a décidé de passer à l'étape supérieur, depuis l'arrière des caméras, pour raconter son expérience... ou presque. Avec un Franck Dubosc qui arbore désormais un costume sobre et élégant, très loin des rôles qu'on lui connait habituellement... Michel Denisot l'a choisi pour interpréter le rôle d'un présentateur télé relativement insupportable dans cette première production à découvrir sur grands écrans dès ce mercredi.



09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye » : les 40 Ans de la sortie de l'album "The Lamb lies down on Broadway" du groupe Genensis



09h42 - Le Petit Mug : Catherine Mory et Philippe Bercovici pour leur BD : « L'Incroyable Histoire de la littérature française ». Pour la première fois en BD l'histoire de la littérature française ! Savez-vous que Hugo faisait tourner les tables ? Que Balzac a pensé devenir cultivateur d'ananas ? Que Voltaire appelait ses contes des « couillonnades » Que Baudelaire se teignait les cheveux en vert ? Ou que La Fontaine a écrit des contes grivois ? Au diable statues vermoulues, perruques poussiéreuses et pourpoints défraîchis : L'Incroyable Histoire de la littérature raconte, à travers des anecdotes truculentes, la vie et les œuvres des plus grands auteurs français du XVIe au XXe siècle. Un album qui veut transformer à jamais notre vision des écrivains qui, bien que géniaux, restent avant tout... des hommes.



09h52 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran » : La cuisine de Dragon Ball

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS