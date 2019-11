Le Mug : Les comédies musicales et le quotidien ultra-connectés sur Auvio

Le programme du MUG du lundi 25 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : L'engouement non dilué suscité encore et toujours par les comédies musicales

Avec Antoine Guillaume, comédien, chanteur, danseur et metteur en scène de « Vous avez dit Broadway ?" qui après un énorme succès à Bruxelles sera repris du 12 au 23 mars 2020 au théâtre de Namur et Damien Locqueneux, metteur en scène et producteur de "Next to normal" à voir les 27 et 28 novembre 2019 au Centre Culturel d'Uccle



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »





09h42 - Le Petit Mug : Edgar Kosma pour son livre «#VivreAuVingtEtUnièmeSiècle » Une plongée poétique dans nos quotidiens ultra-connectés



09h52 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Flop en stock »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS