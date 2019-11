Le Mug : Concerts en hologrammes et photos "Still Life" sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 18 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Les concerts en hologrammes sont-ils l'avenir des artistes décédés ? En 2007, Elvis Presley était ressuscité pour les 30 ans de sa mort. En 2012, plus de 15 ans après son assassinat, le rappeur Tupac Shakur remontait sur scène à Coachella, en Californie. Les héritiers de Whitney Houston ont conclu un accord pour tenter de raviver la flamme de la chanteuse américaine qui est actuellement en tournée mondiale sous forme d'hologramme, quant à Maria Callas, décédée en 1977, son hologramme se produira ce soir au Bozar pour un concert exclusif... Comment expliquer l'engouement autour de ces concerts ? Quelles sont les technologies misent en place pour rendre cela possible ? Tentative de de réponse avec Charles Vandievort, responsable des pages culture à La Dernière Heure et chroniqueur musical et Antoine Menalda, project manager de Dirty Monitor, une société carolo spécialisée dans la modélisation 3D, le mapping vidéo et la projection holographique.





09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »

09h42 - Le Petit Mug : Pleins feux sur le PhotoBrussels Festival qui commence ce 15 novembre et s'étalera jusqu'au 21 décembre au Hangar Art Center de Bruxelles. Pour sa 4ème édition le hangar propose une sélection de 20 photographes se regroupant autant d'une thématique commune, la Still Life. On découvre ce festival et cette édition en compagnie Delphine Dumont, directrice du hangar et Geneviève Gleise, artiste photographe, lauréate du PBF Prize 2019.

