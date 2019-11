Le Mug : La disparition de l'album et le mix medias/startup sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 14 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : L'album est-il en voie de disparition ? On en parle depuis le début des années 2000 et l'arrivée des plateformes d'écoutes en streaming. Une étude anglaise menée par Deezer cette année met en avant le fait que 15% des moins de 25 ans n'ont jamais écouté un album entier. Au-delà de l'album, ce n'est pas tout simplement la fin du disque physique ? Décryptage de cette fausse mort annoncée mais néanmoins voie d'extinction en compagnie de Manu Freson, manager et producteur de Tanaë et David Mennessier, conseiller pour la collection Rock/Pop/Electro et chef de projet au Point Culture.



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse Pierre Feuillette





09h42 - Le Petit Mug : Comment mixer l'univers des médias et ceux des startups ? C'est ce que propose "Pilote.Media", un programme de 10 semaines, intensives (3-4 jours/semaine), qui applique a` l'univers des me¿dias les méthodes et les outils de création des startups. Résolument nomade, avec un camp de base situé au Creative Spark (Mont-Saint-Guibert, en Belgique), Pilote.Media accompagne des porteurs de projets issus de toute la Francophonie, et les aide à tester et à développer un produit ou une solution média. On découvre ce projet avec David Valentin, fondateur et directeur de Engine et co-fondateur du projet





09h52 - Chronique 2 : Laurent Mathieu pour sa séquence Retro/Pop : Les secrets inavouables des icônes de la pop culture

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS