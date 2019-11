Le Mug : Renouveau du livre jeunesse et théâtre muet sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 13 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Focus sur les romans pour adolescents. Comment les auteurs pour ados se renouvellent au fil des ans pour attirer l'attention de cette tranche de la population de moins en moins attirer avec la lecture ? On en parle avec Maureen Dor, actrice, chanteuse, éditrice et animatrice de télévision belge, qui interprète la lecture de la BD « Sophie et les petites filles modèles » et Marie Desplechin, journaliste et écrivain française, auteur de livres pour enfants et pour adultes, auteur notamment de «Ne change jamais.»



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's eyes signé Cathy » : la caméra d'Or





09h42 - Le Petit Mug : Découverte du spectacle "Dimanche" au théâtre de Namur du 12 au 16/11 et aux Tanneurs du 19 au 30/11. De et par Julie Tenret, Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud

Entre onirisme et réalité, Dimanche dépeint le portrait d'une humanité en total décalage avec son époque, saisie par le chaos des dérèglements climatiques. Une famille s'apprête à passer un dimanche à la maison. Malgré les murs qui tremblent, un vent à décorner les bœufs et le déluge dehors qui ne semble en être qu'à son échauffement, la vie suit son cours. Autour d'eux tout se transforme et s'effondre, on voit alors se déployer la surprenante inventivité de l'être humain pour tenter de préserver son quotidien jusqu'à l'absurde. Un projet commun des 2 Compagnies Focus et Chaliwaté. On en parle avec les auteurs Julie Tenret et Sandrine Heyraud



09h52 - Chronique 2 : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » : portrait de Philippe Mobers, batteur de son état

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS