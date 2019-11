Le Mug : Culture populaire et festival d'art sur Auvio

le programme du MUG de ce mardi 12 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Comment la vie quotidienne et la culture populaire de nos sociétés sont des marqueurs de la mutation que subit notre société ? On tente de répondre à cette question avec Aurelien Fouillet, auteur de "Détours vers le futur" paru aux éditions Liber. Un ouvrage dans lequel on comprend comment Batman, Spiderman ou encore Vie de merde s'accouplent avec Homère, Emma Bovary ou les cathédrales du Moyen Age et laissent une marque indélébile sur notre quotidien.



09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »



09h42 - Le Petit Mug : Pleins feux sur la 19e édition du Brussels Art Film Festival. Du 14 au 17 novembre, le BAFF part à la découverte des meilleurs documentaires sur l'art produits tout récemment en Belgique et voyage dans le monde entier avec des coups de cœur totalement inédits. L'occasion de les voir à BOZAR, CINEMATEK et l'ISELP. On découvre ce festival en compagnie de Sarah Pialeprat, directrice et programmatrice du festival.



09h52 - Chronique thématique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran » : Les Bronzés font des crêpes Gigi

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS