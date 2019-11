Le Mug : Dessin de presse et arts numériques sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 11 novembre



Présentation : Cindya Izzarelli et Xavier Vanbugghenout



09h08 - Le Grand Mug : Le dessin de presse, en voie d'extinction ? "Autocensure préventive", menaces sur les réseaux sociaux, les dessinateurs de presse dressent un constat alarmant. Cinq ans après l'attentat contre la rédaction de "Charlie Hebdo", leur situation ne s'améliore guère. Le "New York Times" a même récemment renoncé à publier des dessins de presse. On décrypte le phénomène en compagnie de Nicolas Vadot à l'occasion de la sortie de son nouvel album : « Mais comment sommes-nous tous devenus aussi cons ? » Aussi ingénieuse soit-elle, l'intelligence artificielle n'a pas encore supplanté la bêtise humaine, loin s'en faut ! Ce livre brosse un portrait de la connerie moderne en 100 dessins - tous inédits en albums, certains très récents et d'autres ayant 20 ans - en huit chapitres : les réseaux sociaux, les démagogues, les rapports hommes/femmes, la religion, la santé, l'environnement, l'appât du gain et - last but not least - le Brexit. En pleine trumpisation du monde et des esprits, ce serait vraiment con de s'en priver...



09h32 - Chronique 1 : Manu Dipetro pour sa séquence « Face B»





09h42 - Le Petit Mug : Pleins feux sur l'IMPACT Festival, à découvrir jusqu'au 24/11 au Théâtre de Liège. Un festival des nouvelles technologies et des arts numériques. À l'heure où la technologie et la culture digitale investissent tous les secteurs de la société et où l'art adopte de plus en plus leur utilisation, le Théâtre de Liège et ses neuf partenaires de l'Euregio Meuse-Rhin lancent IMPACT. Ce nouveau projet d'envergure s'est donné comme objectif principal de mettre sur pied le premier pôle euregional et transectoriel de coopération, de recherche et de développement, de production et de diffusion dans le champ des nouvelles technologies et des arts de la scène. Rassemblant chercheurs, artistes et entreprises issues du secteur des nouvelles technologies et des Industries Culturelles, son travail pointu s'échelonnera sur trois années.



09h52 - Chronique thématique 2 : Gorian Delpature pour son Dictionnaire Philosophique

Casting et équipe Animateur Xavier VANBUGGENHOUT