Le Mug : Mur de Berlin et festival de genres sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 08 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : A l'occasion des 30 ans de la chute du Mur de Berlin, Le Mug vous propose de revenir sur cette période mouvementée de l'histoire à travers un dossier spécial avec de l'histoire, du cinéma et de la musique. L'opportunité de revenir aussi sur la vitalité culturelle de la capitale. Quelle est la place de Berlin aujourd'hui comme épicentre culturel au rayonnement mondial ? Un phénomène qui a pris de l'ampleur depuis 1989 ou au contraire, la dimension artistique est depuis toujours associée à la métropole ? Décryptage et tentative de réponse avec Vincent Genin, Docteur en Histoire contemporaine et professeur à l'ULg et Frédéric Cisnal, auteur de « Berlin avant la techno : du post-punk à la chute du mur », une compilation d'entretiens avec des artistes underground de la scène berlinoise des années 1980. Journaliste et DJ Strasbourgeois, il a vécu à Berlin Ouest de 1974 à 1990.



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's Eyes signé Cathy » : les chiffres des premiers jours des sorties ciné et l'importance de ces chiffres.



09h42 - Le Petit Mug : Pleins feux sur le Pink Screens Film Festival qui va jusqu'au 16 novembre 2019 au cinéma Nova, cinéma Aventure et au Cinéma Galeries. Audacieux et subversif, comme il se présente, le Pink Screens est l'unique festival de cinéma en Belgique à aborder, de manière plurielle, les questions de genres et de sexualités avec franchise, humour et curiosité. Cette année, Pink Screens a 18 ans ! L'âge de la maturité ? Peut-être. L'âge de la rébellion, sûrement ! On découvre ce festival avec Jacques Paulus, l'organisateur.



09h52 - Chronique thématique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme» : le portrait surréaliste d'Amanda Lear, dernière muse pop art du 20eme siècle.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS