Le Mug : Coulisses du monde de la mode et histoire de Super-héros sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 07 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : « Passe-moi le champagne, j'ai un chat dans la gorge », un titre qui donne le ton du dernier roman de Loic Prigent qui vient nous le présenter avec humeur et tendresse. Que ce soit au premier rang des défilés ou dans les backstages des maisons de couture, le journaliste de mode ne manque jamais une occasion de laisser traîner son oreille là où il faut... À coup de tweets cinglants, Loïc Prigent recense quelques pépites prononcées par le petit monde de la mode : stylistes, directeurs artistique, mannequins, attachées de presse, journalistes, etc. Énormités, phrases chocs, citations cinglantes ou improbables, ce nouveau tome compile le meilleur du pire de l'univers de la mode.



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa séquence « Pierre Feuillette »



09h42 - Le Petit Mug : Comment naissent les super-héros? À travers plus de deux cent oeuvres, l'exposition `Superheroes Never Die. Comics and Jewish Memories' raconte comment la bande dessinée américaine s'entremêle, depuis ses débuts et jusqu'à aujourd'hui, aux tumultes de l'Histoire. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, une génération de dessinateurs juifs américains, si soucieux de s'intégrer qu'ils dissimulent leurs patronymes aux consonances étrangères, donnent naissance aux plus célèbres super-héros : Batman, Superman, Captain America, ou Spiderman. Une expo à découvrir au Musée Juif de Belgique du 08 novembre au 26 avril. On découvre l'expo en compagnie de Bruno Benvindo, historien et directeur des expositions du Musée juif de Belgique



09h52 - Chronique thématique 2 : Laurent Mathieu pour sa séquence retro/pop : David Hasselhoff : acteur, chanteur, libérateur et l'inoubliable interprète de Mitch Buchanon

