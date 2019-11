Le Mug : Champ de bataille et Festival de Comédie sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 06 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : La mutation adolescente à l'heure des nouvelles technologies, abordée avec humour et à destination aux parents et à leurs enfants... C'est ce que propose Jérôme Colin et Denis Laujol avec "Champ de bataille" une pièce à découvrir du 5 au 23 novembre au Poche. « L'ennui avec les enfants, c'est qu'ils grandissent. C'est qu'un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings, répondent par onomatopées et écoutent de la mauvaise musique » La quarantaine galopante, voilà ce que se dit ce père, enfermé dans les toilettes, ultime forteresse inviolable, où il consulte des dépliants de voyage, manière d'échapper pour de bon à la pesanteur du quotidien, avec d'un côté un fils aîné en pleine adolescence, de l'autre son couple en crise, sexuelle notamment. En adaptant le roman de Jérôme Colin Le champ de bataille, Denis Laujol (Pas Pleurer de Lydie Salvayre et Fritland de Zenel Laci) nous offre un spectacle sur l'amour familial où les sentiments sont à vif, comme sur un champ de bataille. Un spectacle qui questionne la violence sociale, notamment produite par l'école et la famille, mais qui n'est jamais dénué d'espérance car porté par une plume pleine de tendresse et de dérision. On décrypte cette pièce avec Jérome Colin, auteur et Denis Laujol, metteur en scène.



09h32 - Chronique 1 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La Vie dessinée » : Petit tour d'horizon des BD qui parlent de la famille.



09h42 - Le Petit Mug : Découverte de la 4ème édition du Festival de Comédie de Liège. Du mercredi 6 au dimanche 10 novembre 2019, le Festival International du Film de Comédie de Liège convie tous les amateurs du genre. Toujours plus internationale, la programmation aura toujours comme but de vous surprendre mais également d'innover afin de se démarquer et de vous offrir toujours plus de rencontres exceptionnelles. Les activités du Festival auront lieu dans différents endroits emblématiques de Liège : Le Palace, le Cinéma Churchill, Le Forum, le Cinéma Sauvenière, le Théâtre de Liège, la Cité miroir, la Boverie, l'Opéra Royal de Wallonie, le Palais des Princes-Evêques, Cérémonie d'ouverture au Forum de Liège, Soirée de remise des prix à l'Opéra Royal de Wallonie, Chapiteau du festival sur la Place Cathédrale. On découvre le festival en compagnie de Elie Semoun, invité d'honneur.



09h52 - Chronique thématique 2 : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » portrait de Delphine Moriau, une actrice de doublage.

