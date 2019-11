Le Mug : Dossier roman policier et le spectacle The Great Gatsby Immersive sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 05 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Dossier roman policier avec Jean-Baptiste Baronian pour son roman « Maigret, docteur ès crimes » (Ed. Les Impressions Nouvelles) et Jean Harambat pour son album « Le Détection Club » (Ed. Delcourt).



« Maigret, docteur ès crimes » : De tous les détectives finauds et autres enquêteurs rusés qui peuplent les fictions policières, le commissaire Maigret, le célèbre héros de Georges Simenon inventé en 1931, est peut-être l'un des plus singuliers. Son attitude, des plus placides, est avant tout celle d'un brave fonctionnaire de police soucieux de bien faire son travail. Il scrute, il observe, il absorbe les données multiples de l'environnement psychosociologique du crime. Quelles sont au juste les méthodes de ce commissaire ? Pour répondre à ces questions, l'enquête doit être menée dans le cœur même des romans, des films et des séries qui ont popularisé le personnage aux quatre coins du monde. Alors, peut-être, pourra-t-on savoir si Maigret est bien l'homme ordinaire qu'il prétend être...



« Le Détection Club » : Une île en Cornouailles, années 1930. Le milliardaire Roderick Ghyll invite les membres du Detection Club, qui réunit les grands auteurs britanniques de l'âge d'or du roman à énigme dont les célèbres Agatha Christie et G.K. Chesterton, à se rendre dans sa vaste demeure, la villa Briarcliff. Ils sont conviés à assister à la démonstration d'un automate, qui, une fois intégrées les données d'un problème policier, résout le crime en livrant le nom du coupable. Mais Ghyll est assassiné...





09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence Les Classiques de Marc Ysaye - Led Zeppelin





09h42 - Le Petit Mug : Le spectacle The Great Gatsby Immersive avec Fabrice Pillet, metteur en scène et Zoé Lejeune, rôle de Daisy Buchanan. Attendez-vous à être plongé au cœur de l'univers jazzy des années 1920 - ces années de cocktails, de désir et d'excès - dans une production extraordinaire, racontant l'histoire de F. Scott Fitzgerald devenue une légende. Après d'innombrables pièces de théâtre et cinq adaptations cinématographiques, l'histoire de Jay Gatsby n'a jamais été aussi proche de vous.





09h52 - Chronique thématique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence Les petits plats dans l'écran : la recette de gencives de porc à l'occasion de la sortie Blue-Ray de La Cité de la peur

