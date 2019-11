Le Mug : Alex Vizorek, sa vie, son oeuvre et réalité virtuelle sur La Joconde sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 04 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Alex Vizorek, sa vie, son œuvre ou comment exporter la belgitude dans l'Hexagone. Il est le premier humoriste belge à avoir animé une soirée des Molières, il est l'un des humoristes belges les plus connus de France. Que ce soit en radio, en télé ou sur les planches, Alex Vizorek est partout et parfois même là où on ne l'attend pas, comme producteur notamment. Dix ans après ses débuts sur scène, l'humoriste belge de Drucker et de France Inter dit adieu à son œuvre d'art pour se lancer de nouveaux défis... Lesquels ? On le découvre avec lui.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »





09h42 - Le Petit Mug : Comment intégrer les nouvelles technologies dans des institutions plusieurs fois centenaires ? Le Musée du Louvre vient d'inaugurer une expérience de réalité virtuelle sur la Joconde, sans doute le tableau le plus célèbre au monde. Des foules de touristes se pressent en permanence au Musée du Louvre pour l'apercevoir derrière son bouclier de verre. Une expérience loin d'être optimale, mais rendue nécessaire par sa popularité. A l'occasion de l'exposition sur Léonard de Vinci du musée, qui marque le cinquième centenaire de sa mort, le Louvre a mis au point une expérience de réalité virtuelle pour permettre au public de la voir différemment. On découvre cette expérience en compagnie de Dominique de Font-Réaulx, conservateur en chef du patrimoine et directrice de la Médiation et de la programmation culturelle au Musée du Louvre



09h52 - Chronique thématique 2 : Ayrton Touwaide pour séquence « Flop en Stock » : destin brisé du Tupolev Tu-14

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS