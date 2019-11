Le Mug : Unité 42 et Mois du doc sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 1er octobre



Présentation : Cindya Izzarelli et Nicolas Buytaers



09h08 - Le Grand Mug : Décryptage de la nouvelle saison de Unité 42 ! Les nouvelles enquêtes de Sam Leroy et Billie Vebber débarquent dès le 1er novembre sur Auvio et le 3 novembre sur La Une. Deux ans après la fin de la saison 1, Billie Vebber ne fait plus partie de la fameuse Unité 42. Elle travaille désormais sur des enquêtes moins importantes pour la Patrouille du Web. Lancée sur la Une en 2017 et distribuée par la suite dans de nombreux pays dans le monde, la saison 1 d'Unité 42 a connu un vif succès public et critique. La série issue du désormais célèbre Fonds FWB-RTBF a donc été renouvelée pour une nouvelle salve de 10 épisodes avec toujours encore au programme des enquêtes sur des thématiques autour de la cybercriminalité inspirées de la réelle Computer Crime Unit de Bruxelles. On découvre cette saison et la recette du succès de la précédente en compagnie en compagnie des acteurs Constance Gay et Roda Fawaz ainsi que de la co-scénariste Charlotte Joulia



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence Cat's Eyes Signé Cathy : le cinéma d'horreur pour les non-initiés





09h42 - Le Petit Mug : Lancement du Mois du Doc ce 1er novembre avec une nouvelle fois des questions de société qui nous concernent tous. Qu'ils soient courts, moyens ou longs, ce sont 113 films belges programmés pour 187 séances. 35 films sont des productions de 2019.99 séances seront accompagnées par des réalisateurs·trices, dans des associations, des centres culturels, des bibliothèques mais également dans des prisons à Liège ou à Namur et peut-être même chez votre voisin.Créé à l'initiative et organisé par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Le Mois du Doc vise à promouvoir le cinéma documentaire belge francophone à travers la projection de films dans différents lieux bruxellois et wallons du secteur non-marchand. On découvre cette édition en compagnie de Jeanne Brunfaut, directrice du centre du cinéma et de l'audiovisuel.



09h52 - Chronique thématique 2 : Ayrton Touwaide pour séquence Flop en stock :

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS