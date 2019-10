Le Mug : Intelligence artificielle et festival de musique sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 31 octobre.



09h08 - Le Grand Mug : Est-ce que Terminator, c'est possible ? Le sixième film de la série Terminator est actuellement en salle et si les aventures de Sarah Connor face au robot qui la poursuit paraissaient invraisemblables lors de la première sortie du film en 1984, les prouesses de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle se rapprochent de plus en plus de ce qui au départ était une fiction. L'intelligence artificielle sera-t-elle le cauchemar de l'humanité... ou bien un « outil » au service de l'Homme qu'il saura pleinement maîtriser ? Les avancées en matière d'algorithmes capables d'apprentissage réactivent chez de nombreuses personnes les fantasmes et les peurs d'une perte de contrôle face à une domination des machines et l'avènement d'une toute puissante super intelligente... On décrypte la saga et le phénomène en compagnie de Fred Wetta, éditeur chez Vestron, éditeur français de Bandes dessinées et Comics et Gloria Michiels, philosophe et chercheuse qui travaille sur les liens entre humains et robots au laboratoire d'anthropologie prospective de l'UClouvain



09h32 - Chronique 1 : Gorian Delpature pour son dictionnaire philosophique : A comme "Adaptation".





09h42 - Le Petit Mug : Pleins Feux sur les 30 ans de Ars Musica, un festival international de musique contemporaine avec un cinquantaine de concerts et d'événements avec un programme tantôt rétrospectif, tantôt inédit à découvrir dans les plus grandes salles bruxelloises comme Bozar, le Botanique, le Théâtre de la Balsamine, le Senghor ... et pour la première fois au Cinéma Palace. Pour un festival de musique de création, trente ans est un anniversaire rare. Dans les domaines mouvants que sont la composition nouvelle et l'interprétation d'oeuvres en quête de nouveaux langages, rester érigé comme une tour de guet, sensible aux mouvements des inouïes, est un privilège. Celle-ci s'est maintenue sans fissure au milieu des océans de la création, malgré les tempêtes esthétiques et les conservatismes. On découvre ce festival en compagnie de son directeur : Bruno Letort



09h52 - Chronique thématique 2 : Laurent Mathieu pour sa séquence Retro Pop : The Rise and Fall of Jean-Claude Van Damme (nouvelle diffusion)

