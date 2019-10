Le Mug : Les zombies selon Walking Dead et le KIKK festival sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 30 octobre.



Présentation : Cindya Izzarelli et Nicolas Buytaers



09h08 - Le Grand Mug : Est-ce que la série The Walking Dead a révolutionné le genre « zombie » ? Elle a en tout cas certainement ramené les zombies sur le devant de la scène depuis plus d'une décennie maintenant. Les zombies sont aujourd'hui encore partout, des films d'horreur aux maisons hantées de plusieurs célèbres parc d'attractions, en passant par la littérature de genre et les magasins de déguisements. Le 32ème tome de la série qui vient de sortir sera le dernier, est-ce que cela signe la fin des zombies dans le paysage de la pop culture ? Tentative de réponse avec John Pitseys, professeur de cinéma et politique à l'université de Lille et professeur invité à l'UCL et Gorian Delpature, journaliste spécialisé en culture à la RTBF



09h32 - Chronique 1 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée » : focus sur un genre qui a toujours la cote en BD : le western. À l'occasion de la sortie de l'ultime intégrale de Blueberry, du 5e volume de la série Undertaker et du 2e de Lonesome





09h42 - Le Petit Mug : Découverte du KIKK festival, un festival international consacré à la créativité dans les cultures numériques qui a lieu à Namur, du 31 octobre au 3 novembre 2019. Mélange de technologies, d'arts visuels, de musique, d'architecture, de design et de médias interactifs, il se profile comme un panel des meilleures offres dans le domaine des innovations économiques, technologiques et artistiques. On en parle avec Marie du Chastel, la curatrice du festival en charge de toute la programmation.



09h52 - Chronique thématique 2 : Manu Dipetro pour sa séquence « Face B» : les origines du hip-hop "à la belge"

