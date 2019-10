Le Mug : Dessins animés : mieux avant ? Et semaine mondiale de l'éducation aux médias sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 29 octobre .



Présentation : Cindya Izzarelli et Nicolas Buytaers



09h08 - Le Grand Mug : Est-ce que les dessins animés c'était mieux avant ? Chaque génération est marquée par les dessins animés qu'elle a connu enfant et bien souvent n'accroche pas à ceux de la génération suivante. En 1988, avait lieu la première diffusion française (et belge du coup) de Dragon Ball, dans le Club Dorothée, émission mythique de la télé française de 1987 à 1997. Elle a diffusé des dessins animés japonais tirés de mangas que tous les trentenaires et quadragénaire d'aujourd'hui connaissent, de « Ken Le Survivant » à « Sailor Moon », en passant par « Princesse Sarah ». Quelle différence avec « Pokemon » ou « Peppa Pigs » ? Tentative de réponse avec Elsa Brants, scénariste, dessinatrice et coloriste française de bande dessinée auteur de « Par le pouvoir des dessins animés » : et Jérome Alquié, dessinateur et coloriste français auteur de « Capitaine Albator - Mémoires de l'Arcadia » .



09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye » : Le Festival d'Amougies ou le Woodstock belge oublié.





09h42 - Le Petit Mug : Découverte de la semaine mondiale de l'éducation aux médias qui a lieu jusqu'au au 31 octobre 2019. L'Unesco invite chaque acteur local à proposer des actions dans le contexte d'une société digitale, globale et (hyper)connectée, le but étant de rendre les citoyens informés, éduqués, engagés et autonomisés (« empowered »). Conformément à ses missions de service public la RTBF a un rôle central à jouer au niveau de la FWB. On découvre cela à travers les différentes actions lancées au sein des médias de la RTBF en compagnie de Coralie Pastor, Cheffe éditoriale des 3 à 15 ans à la RTBF et responsable d'OUFtivi.



09h52 - Chronique thématique 2 : Audrey Vanbrabant pour sa séquence « le mot du jour » : Wesh et son origine oublié ...

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS