Le Mug : Lego pour adultes et festival de l'illustration sur Auvio

Présentation : Cindya Izzarelli et Nicolas Buytaers



09h08 - Le Grand Mug : Comment expliquer l'engouement des adultes pour les Lego ? S'ils sont d'abord destinés aux enfants, les Lego séduisent aussi beaucoup d'adultes. Les plus passionnés d'entre eux sont les Afols ou ¿Adults fans of Lego¿, en anglais. Ces adultes passionnés des briques jaunes poussent l'expérience Lego très loin en collectionnant les pièces les plus précieuses. Difficiles à trouver et parfois à construire, ces sets sont aussi souvent très chers... Décryptage en compagnie de Mario Iacampo, un des organisateurs de Bricklive, la plus grande expo LEGO de Belgique et Michel Vandamme, président de l'ASBL Walug, Wallonie Lego.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne



09h42 - Le Petit Mug : Pleins feux sur de l'art sous toutes ses formes pour illustrer la capitale. PICTURE ! Un festival inédit autour de l'illustration à Bruxelles, porté par les plus beaux musées et institutions culturelles du Mont des Arts. Au travers d'expositions, de concerts dessinés, d'ateliers, fêtes et promenades, partez à la découverte d'un art multiforme qui chatouille l'imagination. On découvre le projet en compagnie de Marie Noble, directrice générale du festival



09h52 - Chronique thématique 2 : Ayrton Touwaide



