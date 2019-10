Le Mug : Terrains de foot sur jeux vidéo et nuits des écrivains sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 25 octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : En quoi les jeux vidéo influencent-ils les terrains de foot ? « FIFA 20 » et « PES 2020 », deux jeux vidéo très stratégiques pour le monde du football : Clubs, ligues et fédérations misent de plus en plus sur leurs prolongements électroniques. Plus qu'une manne financière, ils y voient une miraculeuse crème antirides. En vingt ans, le désormais très lucratif monde du pixel a su séduire le richissime secteur du ballon rond. Et contrairement à ce que l'on peut imaginer, ce n'est pas (seulement) avec des gros chèques. Pourquoi cet intérêt du sport pour ces simulations ? Tentative de réponses avec Gregory Carette, expert thématique jeux vidéo et eSport, Swann Borsellino, consultant football de la RTBF et Xavier Izzi, un analyste et influenceur FIFA.



09h32 - Chronique 1 : Gorian Delpature pour son dictionnaire philosophique : J comme jouets pour adultes.



09h42 - Le Petit Mug : La 3ème Nuit des Écrivains aura lieu le mardi 5 novembre 2019, entre 21h et 1 h du matin. L'occasion pour Myriam Leroy et Pascal Claude de recevoir les écrivain Philippe Claudel, Karine Tuil, Lionel Duroy, Caroline Lamarche, Lamarche, Karim Kattan et Judith Vanistendael pour des échanges au long cours captivants et surprenants en direct sur La Première, RTBF Auvio et en public pc désormais au 140 à Bruxelles, toujours avec la précieuse collaboration de PassaPassa.



09h52 - Chronique thématique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence flop en stock : « Renflouez le Titanic » un immense flop du 7ème art, un film catastrophe américain dans les règles de l'art.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS