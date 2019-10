Le Mug : Les 60 ans d'Astérix et le Prix Première-Victor sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 24 octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : "Toute la Gaule est occupée. Toute ? Non ! Un petit village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur." Pleins feux sur les aventures d'Astérix et Obélix à l'occasion des 60 ans des aventures d'Astérix et Obélix et de la sortie d'un nouvel album intitulé « La Fille de Vercingétorix. Né de l'imagination du scénariste René Goscinny et du dessinateur Albert Uderzo, Astérix apparaît pour la première fois dans la revue Pilote, le 29 octobre 1959.L'irréductible Gaulois fête donc ses 60 ans en 2019. On retrace le parcourt de cette BD en compagnie de Céleste Surugue, directeur général des Editions Albert René, Catel Muller, autrice de bande dessinée et illustratrice française, auteure de "Le Roman des Goscinny" et de Thierry Bellfroid.



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa séquence « Pierre Feuillette »



09h42 - Le Petit Mug : Découverte du « Prix Première-Victor » du Livre Jeunesse. Le Prix Première Victor du livre jeunesse, lancé par le Fonds Victor et la RTBF, propose aux jeunes de 12 à 15 ans de lire cinq romans de qualité et de voter pour celui qu'ils préfèrent. Cette année c'est « Mon ami Ham- Le chimpanzé des étoiles » de Fabienne Blanchut paru aux éditions Hachette qui a reçu le prix. Retour sur ce prix et ce qu'il représente en compagnie de Francis Van de Woestyne et Laurent Dehossay.



09h52 - Chronique thématique 2 : Laurent Mathieu pour sa séquence « Retro pop » : Bruce Lee : icône, combattant, philosophe.

