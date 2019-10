Le Mug : Charlotte Perriand, architecte avant-gardiste et Cover Painting sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 23 octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Pleins feux sur Charlotte Perriand, architecte avant-gardiste, femme libre, pionnière de la modernité et personnalités phares du monde du design du XXème siècle qui a contribué à définir un nouvel art de vivre. Portée par une vision sociale et avant-gardiste de l'architecture, Charlotte Perriand a révolutionné l'aménagement intérieur et dessiné des meubles iconiques en rejetant le style art déco pour élaborer des meubles directement inspirés de l'univers industriel que l'on trouve encore aujourd'hui. A l'occasion du vingtième anniversaire de sa disparition la Fondation Louis Vuitton à Paris et le Musée de la photographie à Charleroi, entre-autres, lui rendent hommage. On découvre cette femme qui a su sortir de l'ordinaire de son époque en compagnie de Virgine Mouzat, auteure de roman "Et devant moi la liberté, journal imaginaire de Charlotte Perriand" et Veronique Boone, prof en histoire de l'architecture à la Faculté d'architecture de l'ULB /La Cambre Horta.



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's Eyes signé Cathy » : l'autisme au cinéma et le contre-pieds pris par le film Hors Normes



09h42 - Le Petit Mug : Cover Painting (retour en grâce) ou comment modifier des couvertures de disques vinyles pour en faire disparaître toutes les indications commerciales, titres, noms d'orchestres et d'interprètes, labels... Un travail assez fou qui rappel le travail de Roy Lichtenstein ou Andy Warhol ... Dans une version belge ! Un protocole qui pourrait paraître simpliste si chaque pochette ne se présentait comme un nouveau problème impliquant, pour le résoudre, la mise au point d'un traitement spécifique. Un chantier qui impose l'usage de pinceaux différents, de mélanges et d'applications à réinventer. On découvre cet album et le phénomène qui l'accompagne avec l'artiste Juan d'Oultremont



09h52 - Chronique thématique 2 : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être» : portrait de Benoit Theunissen

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS