Le Mug : Star Wars, mythe fondateur de la pop culture et à chacun son musée sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 22 octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Exploration des concepts philosophiques de Star Wars, véritable mythe fondateur de la pop culture en compagnie de Gilles Vervisch, auteur de « Star Wars, le retour de la philo » paru aux éditions Le Passeur. Après le succès public et critique de Star Wars, La philo contre-attaque, Gilles Vervisch poursuit son approche ludique et accessible de la philosophie à travers Star Wars. Cette saga est le fruit de la culture de son créateur, mêlant mythologie, psychanalyse et bouddhisme zen, et les questions philosophiques ne manquent pas : le bien et le mal, le destin et la liberté ou encore la solitude et la mort. Il semblait déjà difficile de trouver de la profondeur à la saga de George Lucas, alors que dire de ces « suites » peu inspirées, décevantes et ressemblant souvent à un copier-coller des premiers films ? Gilles Vervisch décrypte pourtant, avec humour et sagacité, les nouveaux thèmes philosophiques présents. Notamment ceux autour de l'Histoire, la mémoire et le passé. Comment faire du neuf avec du vieux ? Cette question hante les nouveaux épisodes.





09h27 - Chronique thématique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye » : les 50 ans de l' album « In the court of the Crimson King » de King Crimson



09h35 - Le Petit Mug : Comment allier nouvelles technologies et musées anciens et nouveaux ? Deux Belges sur trois aimeraient se rendre plus souvent au musée mais ne savent pas vraiment où commencer. L'offre est tellement variée en Belgique que beaucoup de compatriotes s'y perdent. C'est pour cela que museumPASSmusées et le bureau d'études iVOX lancent un outil pratique et ludique : Mon Match Musées. En quelques clics, l'outil vous permet de découvrir votre profil musées et les 5 musées qui vous correspondent le plus. On découvre cette nouvelle application et les habitudes muséales belges en compagnie de Julie Van der Heyden, directrice museumPASSmusées.



09h52 - Chronique thématique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les Petits plats dans l'écran » : Cuisine cinéma et Halloween

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS