Le Mug : Le phénomène des webséries et la semaine l'info constructive sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 21 octobre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Décryptage de place des webséries dans les médias et surtout à la RTBF. Ce qui était un pari surprenant il y a dix ans est devenu un véritable phénomène avec une communauté bien présente. La « story » se poursuit, avec de plus en plus de nouvelles webséries. En 2009, la RTBF faisait le pari de se lancer dans la création digitale. C'est-à-dire produire et diffuser des contenus uniquement pensés pour le web. Une envie qui naît de l'observation d'un public toujours plus connecté. Le service public décide donc de répondre à ces nouveaux usages en proposant de nouvelles narrations pour le web, les réseaux sociaux, ou les deux. On en parle avec Kody Kim, humoriste et comédien dans « Lost in Traplanta », Caroline Taillet, scénariste et réalisatrice de la « Théorie du Y » et Serge Tavitian, coordinateur à la cellule fiction digitale à la RTBF.



09h27 - Chronique thématique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence ISBN : retour vers un terme - de nouveau - à la mode de DYSTOPIE



09h35 - Le Petit Mug : Pleins feux sur la Semaine de l'Info Constructive, une grande première pour les médias belges ! Du 21 au 27 octobre, les médias francophones belges participent à la première Semaine de l'Info Constructive. Pour la première fois dans l'histoire de la presse francophone belge, la quasi-totalité desrédactions, tous supports confondus, se mobilisent pour répondre à cette question :« Comment faire de la Belgique le pays où il fait le mieux vivre ? », une suggestion de la rédaction du Vif L'express. On découvre cette semaine et ses objectifs en compagnie de Michel Visart, journaliste retraité RTBF et co-fondateur de NEW6S.



09h52 - Chronique thématique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme» : portrait Beyoncé, chanteuse pop par excellence, black-Icon, politiquement engagée, reine du monde, et qui malgré ça se bat encore pour obtenir une vraie reconnaissance artistique et culturelle

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS