Le Mug : Tabou du sexting et Séries Corner sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 17 octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Pleins feux sur le tabou du sexting (l'acte d'envoyer des messages sexuellement explicites par téléphone) et des photos volées à l'adolescence à travers la pièce #VU à découvrir au théâtre de Poche jusqu'au 24 octobre. A la demande de son copain, Lisa lui envoie une photo seins nus. Elle veut qu'il l'aime. Alors elle devient sensuelle. Un peu. Comme on peut l'être à 14 ans. WhatsApp. Un clic. Sans réfléchir. Très vite, sa poitrine fait le tour des copains, du quartier, de la famille, des réseaux sociaux et devient virale. Retourner à l'école : un enfer. Le spectacle s'inspire de faits réels : en 2017, Child Focus a reçu 135 demandes d'aide relatives à ce phénomène. On décrypte cette tendance avec Andreas Christou, le metteur en scène, Julie Carroll, une des actrices et Nadège Bastiaenen, coordinatrice de la cellule prévention chez Chlid Focus.





09h27 - Chronique thématique 1 : Gorian Delpature pour son dictionnaire philosophique : V comme Vampire ! Une chronique qui s'annonce mordante



09h35 - Le Petit Mug : Depuis la rentrée, la RTBF chouchoute les mordus de série grâce au Séries Corner. Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Après "Pure", "Locked Up" ou encore "MotherFatherSon" avec Richard Gere, "The Son" rejoint le catalogue. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes seront ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois. On en parle avec Marc Janssen, le responsable de la fiction à la RTBF.



09h52 - Chronique thématique 2 : Laurent Mathieu pour sa séquence « retro/pop» : Les stars hollywoodiennes qui ont commencé dans des films d'horreur

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS