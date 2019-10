Le Mug : Cinéma d'animation belge et Fureur de lire sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 16 octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Petit décryptage du cinéma d'animation belge et européen à l'occasion de la sortie de Loups Tendres et Loufoques qui sort ce mercredi en salle, et propose un programme de 6 dessins animés avec des des loups, en veux-tu, en voilà dans une large palette de techniques d'animation ! On en parle avec Arnaud Demuynck producteur de tous les films Loups Tendres et Loufoques mais aussi réalisateur de plusieurs des films et Vincent Tavier co-créateur de panique production et producteur mais aussi scénariste d'animation et de fiction. Il est aussi professeur à Namur à la Haute Ecole Albert Jacquard.





09h27 - Chronique thématique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence Les Classiques de Marc Ysaye : les 40 ans de Video Killed the radio Star





09h35 - Le Petit Mug : Les adolescents lisent-ils encore ? Quelles sont leurs habitudes de lecture ? Des ados qui décrochent de la lecture ? Du 16 au 20 octobre, La Fureur de lire leur propose 300 activités, pour la plupart gratuites, organisées autour de la lecture dans différents lieux de Wallonie et de Bruxelles. Au centre de cette nouvelle édition : la lecture pour adolescents. Mais pas seulement, l'humour, Lisez-vous le Belge ?,... seront quelques-uns des autres fils rouges au programme de La Fureur de Lire 2019. On découvre l'évènement et le phénomène en compagnie de Laurence Ghigny coordinatrice de la Fureur de lire.



09h52 - Chronique thématique 2 : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être» : elle nous parle de lumières avec un concepteur d'éclairages de spectacles, Xavier Lauwers

