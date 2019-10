Le Mug : Le Grand Bleu selon Eric Serra et la conjuration d'Apollon sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 15 octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Eric Serra à l'occasion de son ciné-concert LE GRAND BLEU qui aura lieu au Palais 12 le 31 mars prochain. Le 11 mai 1988, Le Grand Bleu de Luc Besson sortait au cinéma. Pour célébrer les 30 ans du film le ciné-concert du Grand Bleu partira pour la première fois en tournée en France, Belgique et Suisse du 4 au 31 mars 2020 ! Eric Serra et ses musiciens nous invitent à redécouvrir cette œuvre incontournable du cinéma français, qu'ils interprètent sur scène à l'identique pendant la projection du film, pour une expérience immersive exceptionnelle. Bande originale de tous les superlatifs (Victoire puis César de la meilleure musique de film, nombreux disques d'or et platine avec plus de trois millions d'exemplaires vendus ...), la musique d'Eric Serra retranscrit parfaitement les sentiments les plus profonds du héros du film (Jacques Mayol) mais également ses sensations lors des plongées...





09h27 - Chronique thématique 1 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée » : les enfants de Fabcaro, ou le retour de l'absurde dans l'humour français..



09h35 - Le Petit Mug : La conjuration d'Apollon, un spectacle entre théâtre et concert à découvrir jusqu'au 19 octobre au théâtre Varia. C'est l'histoire de trois fille dynamiques, volontaires et connectées à leur smartphone, qui se demandent que faire avec les regards des autres. Elles décident de mener des actions secrètes pour changer les choses ! C'est aussi et avant tout l'histoire de trois corps sous tension, dans un monde construit sur les apparences, qui ne savent ni où donner de la tête, ni où placer leur trop plein d'énergie, leurs pulsions, leurs désirs, leurs rêves... Un spectacle qui a comme volonté première d'amener l'art dans les écoles, puisqu'il s'accompagne d'ateliers d'écriture, d'impro, de débats, etc., organisés dans les écoles ou au théâtre, en amont et en aval de la création. En cette période où le système éducatif et de l'organisation de l'enseignement sont mis sur la sellette, les actions qui élargissent les horizons des élèves méritent notre attention. On en parle avec Valentin Demarcin, le metteur en scène.



09h52 - Chronique thématique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS