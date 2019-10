Le Mug : Le marketing de la nostalgie et l'impact du film documentaire sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 14 octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Décryptage du marketing de la nostalgie en compagnie de Chantal Goya, qui revient après avoir complété plus de 300 dates à guichet fermé durant presque quatre décennies et remonte sur scène avec un tout nouveau spectacle « Le soulier qui vole ». Un spectacle qui fait surtout plaisir aux parents. On en décrypte le phénomène avec aussi Isabelle Schuiling, prof de marketing à Louvain School of Management de l'UCL et Christian Eudeline, journaliste chez Schnock Magazine.





09h27 - Chronique thématique 1 : Michel Dufranne : découverte du métier de traducteur.



09h35 - Le Petit Mug : Le film documentaire a-t-il encore de l'impact sur les nouvelles générations ? Tentative de réponse avec Le festival alimentaire qui a lieu jusqu'au 24 octobre. L'évènement s'inscrit dans le cadre de la journée pour l'alimentation et la quinzaine de la solidarité. 7 films documentaires y sont projetés pour dénoncer les désordres alimentaires et agricoles mais surtout pour présenter des alternatives. Après chaque projection des débats-rencontres avec des spécialistes pour laisser la possibilité aux spectateurs d'échanger et de s'informer davantage. On en parle avec Maryse Williquet, coordinatrice du festival



09h52 - Chronique thématique 2 : Ayrton Touwaide : le parc d'attraction français de Mirapolis, premier parc d'attraction français : un énorme flop.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS