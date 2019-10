Le Mug : Questions de cinéma et distributeurs automatiques de livres sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 11 octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Décryptage des dessous du cinéma sous lecture d'entretiens, du métier de critique cinématographique et de ses évolutions. On en parle avec Nicolas Saada, réalisateur pour le cinéma et la télévision et auteur de « Questions de cinéma » : Vingt-deux entretiens avec plusieurs maîtres du 7e art dont les confidences frappent par leur spontanéité, loin des usages actuels. Avec aussi le point de vue de Cathy Immelen.



09h27 - Chronique thématique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h35 - Le Petit Mug : On découvre BLOW BOOK : Une nouvelle plateforme éditoriale de productions originale en images, mêlant ancien et nouveau, local et international, en petits formats, à 5 euros, et disponibles en distributeurs automatiques. On en parle avec Philippe Capart, il est aux origines du projet, co-fondateur de cette "plateforme éditoriale" et l'éditeur responsable via son magasin-magazine "La Crypte Tonique", installé galerie Bortier à Bruxelles - galerie où a été installée un distributeur de Blow Books.



09h52 - Chronique thématique 2 : Gorian Delpature pour son dictionnaire philosophique : K comme Kellogg. Gorian s'intéressera à l'origine assez curieuse d'un petit déjeuner très pop culture : les corn flakes...

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS