Le Mug : Y a-t-il trop d'humoristes aujourd'hui ? Balance ta gêne ! sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 10 octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Y a-t-il trop d'humoristes aujourd'hui ? Les réseaux sociaux et le stand-up font parfois penser que c'est un métier facile et accessible, trop peut-être ? Tentative de réponse avec l'humoriste Fanny Ruwet, l'acteur et humoriste Ary Abittan et le co-gérant du King Of Comedy Club Cedric Vantroyen.



09h27 - Chronique thématique 1 : Marc Ysaye sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye » : un grand Classique mais pas tout à fait dans le registre habituel puisqu'il est question de la Honda 750 Four.



09h35 - Le Grand Mug : La Grande Soirée CAP48 qui viendra clôturer plus d'un mois de sensibilisation et de mobilisation ce dimanche 13 octobre dès 20h20 en direct sur La Une ! L'occasion de faire le bilan de cette campagne audacieuse avec comme slogan "Balance ta gêne". On en parle avec Jean-Louis Lahaye et Typh Barrow



09h52 - Chronique thématique 2 : Laurent Mathieu pour sa séquence « rétro pop » qui nous emmènera 16 ans en arrière, dans un monde où Facebook n'existait pas.

