Le Mug : L'expo Dali & Magritte mais aussi l'Africapitales festival... sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 09 octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Expo « DALÍ & MAGRITTE » à découvrir du 11.10.2019 > 09.02.2020. Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique consacrent une exposition exceptionnelle à Salvador Dalí et René Magritte. Pour la toute première fois, les liens personnels mais aussi philosophiques et esthétiques entre les deux artistes sont mis en lumière à travers plus de 100 peintures, sculptures, photographies, dessins, films et pièces d'archives. On en parle avec Michel Draguet, commissaire de l'expo et Dimitri Joannidès, historien de l'art et expert en art moderne et contemporain chez FauveParis, maison de vente aux enchères.



09h27 - Chronique thématique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Signé Cat's Eyes » : jeunesse éternelle au cinéma à l'occasion de la sortie de « Gemini man », film de science-fiction signé Ang Lee avec Will Smith en tête d'affiche.



09h35 - Le Grand Mug : Festival Bruxelles Africapitales du 04 au 24.10 au Halles de Schaerbeek dans lequel on découvre le projet Gens de Bruxelles. Sur une idée de Bwanga Pilipili, en complicité avec Laïd Liazid, photographe de Jamel Debbouze, une grande collecte de portraits d'habitants africains et afrodescendants de Bruxelles a démarré sur les marchés de Bruxelles : marché du midi, St Job, Abattoirs d'Anderlecht, Schaerbeek rue Sainte Marie, place du Jeu de Balle et Châtelain. On le découvre avec Christophe Galent, directeur artistique des Halles et Bwanga Pillipili, comédienne.





09h52 - Chronique thématique 2 : Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être » : le portrait d'Olivier Gérard, ingénieur du son de tournée de Simple Minds.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS