Le Mug : Des nouvelles de Valérie Trierweiler et Live Magazine sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 08 octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : Valérie Trierweiler pour son dernier livre "On se donne des nouvelles" paru aux éditions Les Arènes. Cinq ans après son livre "Merci pour ce moment", la journaliste française nous propose un nouvel ouvrage dans lequel elle mêle ses reportages parus dans Paris Match et des réflexions plus actuelles et parfois même intimes. Une façon pour elle de tourner la page de la période Hollande et de se recentrer sur son métier de journaliste. Un résumé de trente ans de carrière, qui évoque ses échanges tant avec Michelle Obama qu'avec Jacques Chirac et bien d'autres. Parce qu'elle a été journaliste avant d'être la compagne d'un président, elle veut prouver que sa vie ne se résume pas qu'aux 9 années qu'elle a passé avec François Hollande. Est-ce vraiment possible de mettre avant la personne qu'on a été avant un grand moment médiatique et de presque faire oublier ce dernier ? Tentative de réponse dans cette interview.



09h27 - Chronique thématique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye » : Les 40 ans de l'album Reggatta de Blanc du groupe Police.



09h35 - Le Grand Mug : Ariane Papeians , rédactrice en chef de Live Magazine. Avec ses 2 éditions belges à la rentrée - Live Magazine nous propose deux spectacles en français à Bruxelles, une édition pour (et avec) les enfants, dimanche 13 octobre à 15h et, dix jours plus tard, mercredi 23 octobre à 20h. Une édition d'automne 100% inédite et 99% vraie, dans la plus belle et la plus grande salle de Belgique. Live Magazine c'est quoi ? C'est un journal vivant pendant lequel des auteurs, des journalistes, des photographes, des dessinateurs, des re¿alisateurs se succe`dent sur sce`ne pour raconter une histoire vraie chacun. 6 minutes par récit, 100 minutes en tout.



09h52 - Chronique thématique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran » : La soupe aux choux de la soupe aux choux.

