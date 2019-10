Le Mug : La nuit et les night-clubs mais aussi le mois de l'intelligence artificielle sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 04 octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Grand Mug : La nuit est-elle un laboratoire de tendances sociales dans les night-clubs ? A l'occasion de la troisième édition de Nuits sonores Brussels qui a pour thème l'activisme dans l'art et la culture club avec des artistes et des deejays dans le Palais des Beaux-Arts et la zone du Canal (KANAL- Centre Pompidou, Be Here, Recyclart). Mais aussi de l'édition 2019 de Nuit blanche, qui aura lieu du samedi 5 au dimanche 6 octobre 2019, sur le site et aux abords de Tour & Taxis.Toute une nuit pour découvrir la Ville sous un autre regard de 19h à 3h du matin... On en parle avec Nancy Galant, Coordinatrice générale des Nuits Blanches, Baptiste Pinsard, l'organisateur et programmateur de Nuits sonores, David Mennessier, Conseillé pour la collection rock/pop/électro à Point Culture.





09h27 - Chronique thématique 1 : Thierry Bellefroid sa séquence : La vie dessinée : pleins feux sur les romanciers qui se mettent à la BD



09h35 - Le Grand Mug : Lancement du mois de l'intelligence artificielle au Quai10. Le lancement du mois de l'Intelligence artificielle aura lieu ce samedi 05/10 au Quai10 Charleroi. L'occasion de fêter le début d'un mois riche en cinéma, jeux vidéo, conférences et événements autour de cette thématique qui s'ancre profondément dans notre société moderne. On le découvre avec Céline Hupe : responsable et programmatrice du département cinéma du Quai10 » Elle a programmé ce mois thématique.



09h52 - Chronique thématique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence : Cherchez la femme : portait de Marie-Paule Belle

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS